В межкорейские отделения связи вернулся персонал КНДР

Персонал Северной Кореи вернулся в межкорейские отделения связи в приграничном городе Кэсон после того, как покинул офис на прошлой неделе.
Об этом заявили в Министерстве объединения Южной Кореи, сообщает AFP.
"Таким образом (после возвращения северокорейского персонала - ред.), сегодня утром Юг и Север провели консультации в отделении связи и будут продолжать работать в обычном режиме", - говорится в заявлении министерства.
Северная Корея не предоставила подробностей о том, почему ее сотрудники вернулись или вообще покидали офис.
Эксперты предполагают, что вывод сотрудников было попыткой Пхеньяна оказать давление на Сеул, чтобы соседка оказала больше влияния на США в условиях нынешней дипломатии вокруг Корейского полуострова.
Совместный офис связи между двумя Кореями открылся в сентябре 2018 года. В нем работали до 20 чиновников КНДР. В пятницу, 22 марта, КНДР вывела свой персонал из офиса.