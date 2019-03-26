В межкорейские отделения связи вернулся персонал КНДР

Новости мира: КНДР вернула персонал в отделения связи в приграничном городе.

Персонал Северной Кореи вернулся в межкорейские отделения связи в приграничном городе Кэсон после того, как покинул офис на прошлой неделе.

Об этом заявили в Министерстве объединения Южной Кореи, сообщает AFP.

"Таким образом (после возвращения северокорейского персонала - ред.), сегодня утром Юг и Север провели консультации в отделении связи и будут продолжать работать в обычном режиме", - говорится в заявлении министерства.

Северная Корея не предоставила подробностей о том, почему ее сотрудники вернулись или вообще покидали офис.

Эксперты предполагают, что вывод сотрудников было попыткой Пхеньяна оказать давление на Сеул, чтобы соседка оказала больше влияния на США в условиях нынешней дипломатии вокруг Корейского полуострова.

Совместный офис связи между двумя Кореями открылся в сентябре 2018 года. В нем работали до 20 чиновников КНДР. В пятницу, 22 марта, КНДР вывела свой персонал из офиса.