Трамп распорядился об отмене санкций против КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что он приказал отменить дополнительные санкции против КНДР.

Об этом американский президент написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня министерство финансов США объявило, что дополнительные масштабные санкции будут добавлены к уже существующим в отношении КНДР. Сегодня я распорядился отменить эти дополнительные санкции", - написал Дональд Трамп.

It was announced today by the U.S. Treasury that additional large scale Sanctions would be added to those already existing Sanctions on North Korea. I have today ordered the withdrawal of those additional Sanctions!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 марта 2019 г.