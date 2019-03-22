Минфин США внес российский танкер в список подозреваемых

Новости мира: Власти США подозревают российский корабль в незаконной доставке топлива КНДР.

Правительство США внесло российский танкер "Тантал" в новый список судов, подозреваемых в поставках топлива Пхеньяну.

Об этом сообщает пресс-служба американского Министерства финансов.

Внесение в перечень не означает, что корабль или его владельцы подпадают под санкции. "Тантал" стал одним из 18 судов, перечисленных Минфином США. В списке также российское судно "Витязь".

В феврале агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что "Тантал" передавал топливо северокорейском кораблю по крайней мере четыре раза в период с октября 2017 по май 2018 года.

Такая торговля нарушает международные санкции, применяемые против Северной Кореи из-за ее ядерной и ракетной программы. Санкции предусматривают запрет на почти 90% экспорта нефти Пхеньяну.

Посол России в Пхеньяне заявлял, что любые поставки российского топлива в Северную Корею являются законными и осуществляются в основном железнодорожным транспортом.

Напомним, Министерство финансов США назвало две китайские судоходные компании, против которых введены санкции за оказание помощи КНДР в обходе международных санкций.