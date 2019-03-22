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США ввели санкции против компаний из Китая за оказание помощи КНДР

США ввели санкции против компаний из Китая за оказание помощи КНДР
15:04 Пт, 22 Март 2019 Телеграф По материалам: Украинская правда

Новости мира: Министерство финансов США назвало две китайские судоходные компании, против которых введены санкции за оказание помощи КНДР в обходе международных санкций.

США приняли решение ввести санкции в отношении двух судоходных компаний из Китая, которые оказали Северной Корее обойти международные санкции, наложенные в связи с программой ядерного оружия в стране.

По предварительной информации, в список попали фирмы Dalian Haibo International Freight Co Ltd и Liaoning Danxing International Forwarding Co Ltd, которые расположены в Китае.

Сообщается, что в список попали 67 судов, которые занимались незаконными перевозками очищенной нефти северокорейскими танкерами или подозреваются в экспорте северокорейского угля. 

Отмечается, что введенные санкции запрещают компаниям из США с сотрудничать с этими фирмами и замораживают любые активы, которые они имеют в Соединенных Штатах.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности отказаться от ядерной программы. Ким не уточнил, что повлечет за собой "денуклеаризация", но на вопрос, готов ли он предпринять конкретные шаги, отметил, что лидеры стран, участвующих в саммите в Ханое обсуждали это вопрос. Президент США Дональд Трамп в свою очередь прокомментировал ответ северокорейского коллеги, сказав: "Это может быть лучшим ответом, который вы когда-либо слышали".

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Все по теме:

США, Санкции, Судоходные компании из Китая, Оказание помощи КНДР, Обход международных санкций.
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