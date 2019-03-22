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Вашингтон расширяет санкции против Тегерана

Вашингтон расширяет санкции против Тегерана
17:07 Пт, 22 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: США ввели санкции против 14 человек и 17 структур за помощь Ирану в ядерной сфере.

Администрация США ввела санкции в отношении 14 человек и 17 организаций, связанных с Организацией оборонных инноваций и исследований Ирана, которая, по версии Вашингтона, играла ключевую роль в попытках Тегерана заполучить ядерное оружие, говорится в заявлении Минфина США,

"Администрация США предпринимает решительные действия против всех участников на всех уровнях, имеющих отношение к Организации оборонных инноваций и исследований Ирана (SPND), которая поддерживала оборонный сектор иранского режима", - цитируются в заявлении слова главы Минфина США Стивена Мнучина.

Он отметил, что США продолжат использовать весь доступный спектр экономических мер с целью не позволить Ирану получить в свое распоряжение оружие массового уничтожения.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео, комментируя очередные американские санкции в отношении Ирана, заявил, что Вашингтон продолжит препятствовать Тегерану в его попытках получить оружие массового уничтожения (ОМУ).

"Наша кампания по максимальному давлению на Иран продолжается -посредством сегодняшних санкций в отношении структур, вовлеченных в ядерную программу режима, включая бывших ученых-ядерщиков. Мы будем неумолимо лишать Иран возможности заниматься распространением ОМУ и всей его незаконной деятельностью", - написал М.Помпео в своем аккаунте в Twitter.

США в 2018 году объявили о выходе из международной сделки с Ираном по атомной программе - Совместного всеобъемлющего плана действий, и восстановили санкции в отношении Ирана.

Ранее сообщалось, Министерство финансов США назвало две китайские судоходные компании, против которых введены санкции за оказание помощи КНДР в обходе международных санкций.

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Все по теме:

США, Иран, Санкции, Тегеран, Ядерное оружие, Минфин США, Майк Помпео.
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