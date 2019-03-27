В Индии успешно испытали противоспутниковую ракету

Индийские военные в ходе ракетного испытания в среду уничтожили космический спутник, находившийся на низкой околоземной орбите на высоте 300 км, сообщил премьер-министр страны Нарендра Моди в обращении к нации.
"Индия провела успешное испытание противоспутниковой ракеты. Поздравляю всех с успешным осуществлением миссии Shakti", - сказал он
India enters elite International club, successfully tests anti-satellite weapon
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— ANI Digital (@ani_digital) 27 марта 2019 г.
По его словам, теперь страна вошла в космическую "суперлигу".
Индия стала четвертой страной после США, России и Китая, проведшей испытание противоспутникового оружия.