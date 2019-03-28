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В Казахстане потерпел крушение военный вертолет, погиб весь экипаж

В Казахстане потерпел крушение военный вертолет, погиб весь экипаж
09:23 Сегодня Телеграф

Новости мира: На юге Казахстана в Кызылординской области потерпел крушение военный вертолет, погибли 13 членов экипажа.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter сообщил, что в Кызылординской области на юге Казахстана потерпел крушение вертолет министерства обороны. Сообщается, что на борту находились 13 военных, все погибли.

Новоназначенный президент Казахстана выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что им будет оказана материальная помощь.

Как сообщили в Министерстве обороны страны, вертолет находился в составе звена из 4 боевых вертолетов, которые следовали из города Актау в город Шымкент. В ведомстве отметили, что перелет проходил в темное время и в сложных метеорологических условиях. На место аварии направили специально созданную комиссию Министерства обороны страны.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу, 23 марта, подписал указ о переименовании Астаны в город Нур-Султан. Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования. Нурсултан Назарбаев, который руководил Казахстаном почти 30 лет, пожизненно останется председателем Совета безопасности центральноазиатского государства. Такой закон был принят парламентом в 2018 году. Назарбаев также остается председателем правящей партии "Нур-Отан".

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Все по теме:

Казахстан, президент Казахстана, Крушение военного вертолета, Касым-Жомарт Токаев, Кызылординская область, Погибли 13 военных.
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