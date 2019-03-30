Лидеры Азербайджана и Армении провели встречу в Вене

Новости мира: Премьер Армении и Президент Азербайджана встретились для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу в столице Австрии. Об этом сообщает Anadolu. Встреча была посвящена проблемам урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

“Заведующий по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев написал в Twitter, что Азербайджан поддерживает урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе действующего формата и в соответствии с резолюциями СБ ООН, Хельсинкским заключительным актом и принципами международного права”, - говорится в сообщении. Отмечается, что встреча между Алиевым и Пашиняном прошла в закрытом для прессы режиме.

Напоминаем, Президент США Дональд Трамп лично встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на следующей неделе в Вашингтоне.