Мина попала в школу в Афганистане: По меньшей мере четыре школьника погибли

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Четверо человек погибли, 17 получили ранения от минометной мины, попавшей в школу на востоке Афганистана.

Об этом информирует Синьхуа.

"По меньшей мере четверо школьников погибли и 17 человек, включая двух учителей, получили ранения в субботу в результате попадания минометной мины в здание школы в районе Андар в провинции Газни на востоке Афганистана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мина попала в школу Mullah Noh Baba во время занятий. Местные жители рассказали, что в этот момент шли ожесточенные бои между правительственными силами и боевиками Талибана, и неизвестно, какая из сторон запустила мину.

По данным доклада Миссии ООН по содействию Афганистану, опубликованном в феврале, в 2018 году в результате боевых действий в этой стране погибли 3804 мирных жителя и 7100 были ранены.