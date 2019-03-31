Полиция арестовала владельцев высотки в Дакке, где произошел пожар

Новости мира: Полиция арестовала двух владельцев 22-этажного здания в Дакке Тасвир-уль-Ислама и Фарука Х, где в результате пожара погибли 26 человек, еще 70 получили травмы.

Полиция арестовала двух владельцев 22-этажного здания в Дакке, в результате пожара в котором погибли 26 человек и 70 получили ранения. Об этом сообщает АР со ссылкой на местного чиновника.

"Полиция в столице Бангладеш арестовала двух владельцев коммерческого комплекса, который загорелся на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

Полиция арестовала владельцев башни Тасвир-уль-Ислама и Фарука Хуссейна в Дакке после того, как полиция обвинила их в халатности и нарушениях строительных норм, что привело к жертвам.

Власти заявляют, что в горевшей высотке в районе Банани не было пожарных лестниц, а также что некоторые верхние этажи 22-этажного здания были построены незаконно. Напомним, в четверг в столице Бангладеш горело высотное здание, в результате чего погибли 26 человек и около 70 получили ранения.