Сильный пожар распространяется в лесах Северного Китая

Новости мира: Спасатели и пожарные Китая ведут борьбу с сильными пожарами на севере страны.

На территории уезда Циньюань провинции Шаньси, Северный Китай, свыше 6 тысяч человек борются с лесными пожарами, вспыхнувшими в пятницу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Синьхуа.

За информацией оперативного штаба, с огнем борются 1000 профессиональных пожарных и 2600 рабочих предприятий из самой провинции Шаньси, 1300 профессиональных пожарных, прибывших на помощь по линии Министерства КНР по управлению чрезвычайными ситуациями, а также 1150 сотрудников вооруженной полиции.

Информации о погибших или пострадавших при пожаре нет.

В субботу 10 вертолетов и 28 пожарных машин были задействованы в тушении пожара.

На 7 часов утра субботы, согласно данным МУЧС, свыше 3800 человек были эвакуированы в связи с пожаром.

В Казахстане в понедельник утром, 25 марта, возник пожар на нефтяном месторождении Каламкас, горела скважина, высота огня достигала 10 метров.