МИД КНДР расценило нападение на посольство в Мадриде как теракт

Новости мира: КНДР назвала терактом нападение на свое посольство в Мадриде.

МИД КНДР назвал "серьезной террористической атакой" нападение на посольство Северной Кореи в Мадриде и потребовал провести тщательное расследование, сообщает Reuters, передает УНН.

Представитель МИД заявил, что вторжение в посольство КНДР серьезно нарушает государственный суверенитет и международное право.

В ведомстве отметили, что следят за слухами о причастности к нападению ФБР США и группировки, выступающей против Северной Кореи.

Напоминаем, нападение на посольство КНДР в Мадриде было совершено малоизвестной группировкой, которая провозглашает целью своей деятельности смену режима в Пхеньяне. С таким утверждением выступила в пятницу, 15 марта, газета The Washington Post. На посольство Северной Кореи в Мадриде напали в феврале 2019 года, за несколько дней до переговоров лидеров КНДР и США, которые завершились провалом. Ответственность за нападение на себя взяла группировка "Свободный Чосон", выступающая за смену власти в КНДР.