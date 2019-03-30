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В Барселоне новые протесты: есть пострадавшие и задержанные

В Барселоне новые протесты: есть пострадавшие и задержанные
17:36 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Барселоне поклонники независимости Каталонии столкнулись с местными силовиками.

Полиция Барселоны заявила, что задержала семь человек во время столкновений с радикальными каталонским сепаратистами, которые протестовали против политического митинга новой ультраправой партии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Региональная полиция Каталонии также заявила, что пять человек получили незначительные ранения в субботу, в том числе один из ее офицеров.

Трех протестующих арестовали за то, что они напали на человека, прибывшего на площадь в центре Барселоны, чтобы посетить митинг крайне правой партии Vox, которая жестко выступает против сепаратистского движения в Каталонии.

Сепаратисты бросали камни и жгли костры посреди улицы во время столкновений с силовиками, сообщают в полиции.

Напомним, сегодня тысячи палестинцев собрались на границе сектора Газа с Израилем, чтобы отметить первую годовщину возникновения протестов, столкнувшись с израильскими войсками, развернутыми вдоль границы.

Спустя две недели после серьезных беспорядков и погромов во время акции "желтых жилетов" на парижских Елисейских полях и в ряде французских городов в эту субботу в стране развернуты 113 мобильных подразделений с привлечением в целом 12 тыс. полицейских и жандармов,

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Испания, Протесты, Барселона, Каталония.
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