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На 20-ю акцию "желтых жилетов" привлечено 12 тыс. полицейских

На 20-ю акцию "желтых жилетов" привлечено 12 тыс. полицейских
15:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Более 12 тыс. французских полицейских и жандармов подготовлены к 20-й акции "желтых жилетов".

Спустя две недели после серьезных беспорядков и погромов во время акции "желтых жилетов" на парижских Елисейских полях и в ряде французских городов в эту субботу в стране развернуты 113 мобильных подразделений с привлечением в целом 12 тыс. полицейских и жандармов, сообщают СМИ Франции.

Отмечается, что, как и в прошлую субботу, во время нынешней, 20-й, акции движения "желтых жилетов" за порядком будут наблюдать и военнослужащие антитеррористической операции Sentinelle ("Караульный").

В Париже предусмотрены три протестных мероприятия, и "желтые жилеты" начали с утра стекаться в места сбора разрешенных манифестаций. О количестве участников акции говорить еще рано.

Официальный представитель префектуры Парижа Летиция Виллар в интервью телеканалу BFMTV сообщила, что силы порядка взяли под контроль пригороды Парижа, чтобы помешать потенциальным погромщикам примкнуть к законно проходящим демонстрациям.

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Манифестации пройдут также в разных местах страны. Телеканал France 24 сообщил о чрезвычайных мерах в районе прованского города Авиньон, в котором "желтые жилеты" намеревались, несмотря на официальный запрет, провести акцию протеста близ Папского дворца. Журналисты описывают Авиньон как город, приготовившийся к осаде.

Напомним, в пятницу суд в Париже принял решение по одному из организаторов масштабных протестов "желтых жилетов".

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Париж, Франция, Протесты, Елисейские поля, Желтые жилеты.
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