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Макрон не намерен использовать армию для разгона "желтых жилетов"

Макрон не намерен использовать армию для разгона "желтых жилетов"
14:22 Сб, 23 Март 2019 Телеграф УНИАН

Новости мира: Макрон исключил разгон протестов в Париже с помощью армии.

Протесты "желтых жилетов" в Париже не будут разгонять с применением армии. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РБК-Украина со ссылкой на Mediapart.

По его словам, французскую армию не намерены привлекать для наведения порядка и разгона уличных протестов.

"Все должны успокоиться. Ни в коем случае армия в нашей стране не будет использоваться для поддержания порядка, это абсолютно ложные слухи", - заявил Макрон.

Отметим, слухи об использовании армейских подразделений начали распространяться после того, как стало известно о мобилизации отрядов Sentinelle, сформированных в Париже после терактов 2015 года. Вчера также стало известно, что полиция запретила протесты "желтых жилетов" в Париже, которые были запланированы на 23 марта.

В частности, под запрет попали акции на площади Шарля де Голля, где находится Триумфальная арка, а также в районе Елисейского и Бурбонского дворцов. Напомним, ранее сообщалось, что более 20 активистов движения "желтых жилетов" приговорили к лишению свободы.

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До этого Макрон пригрозил решительными мерами в отношении "желтых жилетов". Кроме того, французский президент назвал мирных участников акций протеста "сообщниками хулиганов".

Движение желтых жилетов возникло в 2018 году, получило название из-за светоотражающих жилетов, которые используют участники протестов. Сначала причиной акций послужило повышение цены на топливо, затем требования расширились до отставки Макрона.

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Франция, Протесты, Эммануэль Макрон, Желтые жилеты.
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