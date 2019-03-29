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В Париже судили организатора "желтых жилетов"

В Париже судили организатора "желтых жилетов"
14:23 Сегодня Телеграф

Новости мира: Суд в Париже принял решение по одному из организаторов масштабных протестов "желтых жилетов".

Уголовный суд Парижа принял решение лишь оштрафовать одного из основателей движения «желтых жилетов» Эрика Друэ, хотя французские власти настаивали на тюремном сроке, сообщает BFMTV.

Правительство Франции публично призывало к строжайшему наказанию для лидеров протестов «желтых жилетов», которые в большинстве случаев заканчивались столкновениями с полицией и вандализмом на улицах по всей Франции.

Однако в пятницу, 29 марта, парижский суд обязал Эрика Друэ выплатит 2 тыс. евро штрафа за организацию несогласованных с властью митингов 22 декабря и 2 января в Париже. Друэ на одном из митингов призывал «желтых жилетов» к штурму Елисейского дворца, а во время задержания у него оказалась деревянная палка.

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Сторона обвинения требовала от суда месячного ареста и штрафа Друэ.

Эрика Друэ, водителя грузовика, считают одним из основных зачинщиков масштабных акций протестов «желтых жилетов», которые проводятся с ноября 2018 года по всей Франции и некоторых соседних странах.

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Париж, Франция, Желтые жилеты, Эрик Друэ, Уголовный суд Парижа.
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