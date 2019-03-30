На "Марше возвращения" в секторе Газа начались беспорядки

Новости мира: На границе сектора Газа с Израилем в субботу произошли вооруженные протесты.

На границе сектора Газа в ходе проведения "Марша возвращения" начались беспорядки, которые продолжаются и сейчас.

Об этом сообщает Reuters.

“Тысячи палестинцев собрались на границе сектора Газа с Израилем в субботу, чтобы отметить первую годовщину возникновения протестов, столкнувшись с израильскими войсками, развернутыми вдоль границы”, - говорится в сообщении.

Военнослужащие применили слезоточивый газ через линию границы, заявив, что некоторые из 20 тысяч демонстрантов бросали в них камни, гранаты и горящие автопокрышки.

Медики в Газе сказали, что один из палестинцев был убит ночью возле границы. Израильские военные заявили, что им не известно о жертвах, и что палестинцы бросают взрывные устройства на границе.

Как сообщалось, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что для противодействия эскалации насилия его страна готова провести крупномасштабную операцию по сектору Газа.