Скачать
Суббота, 30.03.2019
Геращенко: РФ и орки - боевики беснуются накануне дня голосования
Геращенко: РФ и орки - боевики беснуются накануне дня голосования
СМИ РФ: Незаконно осужденный в РФ украинец Гриб прекратил голодовку
Гриб прекратил голодовку
Гвоздик - Нгумбу: анонс боя 31 марта
Гвоздик - Нгумбу: анонс боя 31 марта
Благовещение 2019 в Украине: все, что нужно знать об этом празднике
Благовещение 2019 в Украине: все, что нужно знать об этом празднике

На "Марше возвращения" в секторе Газа начались беспорядки

Смотрите фото (4)
На "Марше возвращения" в секторе Газа начались беспорядки
16:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: На границе сектора Газа с Израилем в субботу произошли вооруженные протесты.

На границе сектора Газа в ходе проведения "Марша возвращения" начались беспорядки, которые продолжаются и сейчас.

Об этом сообщает Reuters.

“Тысячи палестинцев собрались на границе сектора Газа с Израилем в субботу, чтобы отметить первую годовщину возникновения протестов, столкнувшись с израильскими войсками, развернутыми вдоль границы”, - говорится в сообщении.

Военнослужащие применили слезоточивый газ через линию границы, заявив, что некоторые из 20 тысяч демонстрантов бросали в них камни, гранаты и горящие автопокрышки.

Медики в Газе сказали, что один из палестинцев был убит ночью возле границы. Израильские военные заявили, что им не известно о жертвах, и что палестинцы бросают взрывные устройства на границе.

Из сектора Газа обстреляли пригород Тель-Авива

Как сообщалось, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что для противодействия эскалации насилия его страна готова провести крупномасштабную операцию по сектору Газа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Израиль, Протесты, Сектор Газа, Марш возвращения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 30 марта 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 30 марта - Теплый Алексей
03 Родительская суббота 30 марта: что категорически запрещено делать в этот день
04 В Украину пришло потепление: солнечно и сухо, днем до +14°
05 Именины (День Ангела) Виктора: значение имени и поздравления в прозе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина переходит на летнее время: что изменится
Украина переходит на летнее время: что изменится
В Украине наступил &quot;день тишины&quot; перед выборами Президента Украины
В Украине наступил "день тишины"
В Украину пришло потепление: солнечно и сухо, днем до +14°
В Украину пришло потепление: солнечно и сухо, днем до +14°
Известно, почему принц Уильям и Кейт Миддлтон не позволяют себе вольностей
Известно, почему принц Уильям и Кейт Миддлтон не позволяют себе вольностей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь