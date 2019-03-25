Из сектора Газа обстреляли пригород Тель-Авива

Новости мира: Шесть человек получили ранения после того, как ракета попала в жилой дом в поселении Мешмерет возле Тель-Авива.

Террористическая группировка ХАМАС ударила по городу Тель-Авив в Израиле из ракет, в связи с чем в стране объявлена тревога, передает Reuters.

По предварительным данным, из сектора Газа было выпущено две ракеты. Информацию подтвердили израильские силы обороны.

Сообщается, что под обстрел попал поселок Мишмерет к юго-востоку от Нетании. В результате обстрела поврежден жилой дом, среди пострадавших четверо взрослых и двое детей. Еще нескольким жителям по соседству с поврежденным домом оказали психологическую помощь.

Нетаньяху провел совещание с начальником Генштаба армии, главами антитеррористической спецслужбы и Совета национальной безопасности Израиля. После этого он заявил, что Израиль ответит на нападение.

Кроме того, Нетаньяху сокращает визит в США и возвращается на родину после инцидента. После встречи с президентом Дональдом Трампом он вылетит в Израиль.

"В связи со связанными с безопасностью инцидентами я решил прервать свой визит в Соединенные Штаты. Я встречусь с президентом Трампом через несколько часов и сразу после этого я вернусь в Израиль, чтобы внимательно следить за операциями", - заявил он, говорится в видео, обнародованном пресс-службой премьера.

Атака состоялась за две недели до выборов в Израиле. Палестинские боевики часто обстреливают ракетами окружающие израильские территории, но они редко попадают в такие отдаленные районы.

Последний раз коммерческая столица Израиля и ее пригороды подвергались подобной атаке во время войны 2014 года с ХАМАСом в Газе.