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В лесном пожаре в Китае пропали без вести 30 человек

В лесном пожаре в Китае пропали без вести 30 человек
15:13 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Китае из-за резкой смены направления ветра пожар вспыхнул с новой силой, в результате чего пропали 30 человек без вести.

По меньше мере 30 человек пропали без вести при тушении лесного пожара на территории Мули-Тибетского автономного уезда Ляншань-Ийского автономного округа провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhuanet.

По информации издания, пожар вспыхнул в субботу, 30 марта, вечером в отдаленном месте в горах на высоте около 3800 метров. На борьбу с огнем местные власти направили 689 человек. Но, на следующий день, из-за резкой смены направления ветра пожар вспыхнул с новой силой, в результате чего 30 из них пропали без вести. На данный момент их судьба неизвестна.

Сильный пожар распространяется в лесах Северного Китая

Согласно сообщениям местных чиновников, пожарные продолжают борьбу с огнем. На место трагедии, для координации действий по спасению людей, была направлена специальная группа Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР. Ранее сообщалось, что лесные пожары на территории уезда Циньюань провинции Шаньси в Северном Китае тушат более 6 тысяч человек.

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Пожар, Жертвы, КНР, Северный Китай, Цинъюань, Шаньси.
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