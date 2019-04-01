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Сильный шторм в Непале: известно о 27 погибших и свыше 600 пострадавших

Сильный шторм в Непале: известно о 27 погибших и свыше 600 пострадавших
16:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: На юге Непала сильный шторм в районе Бара разрушил дома, вырвал деревья и повалил столбы линии электропередач, погибли не менее 27 человек.

В результате шторма на юге Непала погибли по меньшей мере 27 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на МВД страны.

"В результате шторма на юге Непала погибли по меньшей мере 27 человек, еще сотни людей пострадали. Также сообщается о разрушенных домах, вырванных деревьях и поваленные столбы линий электропередач", - говорится в сообщении.

По данным МВД Непала, речь идет о более чем 600 пострадавших.

Как сообщает AFP, местные больницы были переполнены с пострадавшими, которых привозили из районов, где произошло стихийное бедствие.

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Эпицентром шторма, который произошел в воскресенье вечером, считают район Бара и прилегающую местность. Отмечается, что для Непала такое большое количество погибших от весенних штормов является редкостью.

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Погибшие, Разрушения, Шторм на юге Напала, Район Бара.
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