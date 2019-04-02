Выборы Президента 2019
Скачать
Вторник, 02.04.2019
За процент до конца: ЦИК обработала 99% протоколов
За процент до конца: ЦИК обработала 99% протоколов
Выборы президента: Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации
Выборы президента: Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации
Шахтер - Динамо: на матч в Харькове уже продано 17 тысяч билетов
Шахтер - Динамо: на матч в Харькове уже продано 17 тысяч билетов
Благовещение 2019: когда отмечают, традиции и приметы праздника
Благовещение 2019: когда отмечают, традиции и приметы праздника

Перестрелка между Индией и Пакистаном: есть погибшие

Перестрелка между Индией и Пакистаном: есть погибшие
14:46 Сегодня Телеграф по материалам сайта 112.ua www.apnews.com

Новости мира: В перестрелке на границе Индии и Пакистана пострадали люди. Есть погибшие, среди которых мирное население.

Военный конфликт на границе Индии и Пакистана снова обостряется. Пакистанские военные обвиняют индийских солдат в обстрелах пригородного города Рах Чакри. Там в результате обстрела в районе Ниаза Пер были убиты три солдата и 70-летний местный житель. Детали перестрелки рассказали сегодня представители индийской стороны.

В свою очередь индийские военные обвинили пакистанских солдат в обстрелах из минометов и стрелкового оружия вдоль границы. Случилось это в понедельник. В результате индийский военный офицер был убит. После обстрела мертвыми нашли и двух женщин, которые жили в этом районе, также около 18 местных жителей и 5 индийских военных получили ранения. 

Сильный шторм в Непале: известно о 27 погибших и свыше 600 пострадавших

Напомним, через несколько дней после теракта-самоубийства 14 февраля в Кашмире Индия нанесла воздушный удар по Пакистану, заявив, что она нацелена на боевиков из пакистанской группировки боевиков "Джайш-и-Мухаммед". ПРедставители этой организации взяли тогда ответственность за организацию взрыва. Тогда в Пакистане ответили силой: было сбито два самолета ВВС Индии, в результате чего один индийский пилот был схвачен, а затем отпущен и возвращен в Индию на фоне признаков ослабления напряженности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Индия, Пакистан, Убийство, Жертвы, Военные, Война, Солдаты, Стрельба, Обострение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 2 апреля – День Фотиньи Колодезницы
02 Начало апреля будет холодным: украинцам обещают ночные морозы и сильный ветер
03 Дебаты с Порошенко: в штабе Зеленского сделали заявление
04 Аваков рассказал, что он думает о Зеленском
05 Лучшие СМС поздравления с днем рождения в стихах на 2 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК обработала протоколы на заграничном округе
ЦИК обработала протоколы на заграничном округе
Перестрелка между Индией и Пакистаном: есть погибшие
Перестрелка между Индией и Пакистаном: есть погибшие
Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования
Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования
Еврейская Пасха 2019: дата, история и традиции
Еврейская Пасха 2019: дата, история и традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь