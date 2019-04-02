Перестрелка между Индией и Пакистаном: есть погибшие

Новости мира: В перестрелке на границе Индии и Пакистана пострадали люди. Есть погибшие, среди которых мирное население.

Военный конфликт на границе Индии и Пакистана снова обостряется. Пакистанские военные обвиняют индийских солдат в обстрелах пригородного города Рах Чакри. Там в результате обстрела в районе Ниаза Пер были убиты три солдата и 70-летний местный житель. Детали перестрелки рассказали сегодня представители индийской стороны.

В свою очередь индийские военные обвинили пакистанских солдат в обстрелах из минометов и стрелкового оружия вдоль границы. Случилось это в понедельник. В результате индийский военный офицер был убит. После обстрела мертвыми нашли и двух женщин, которые жили в этом районе, также около 18 местных жителей и 5 индийских военных получили ранения.

Напомним, через несколько дней после теракта-самоубийства 14 февраля в Кашмире Индия нанесла воздушный удар по Пакистану, заявив, что она нацелена на боевиков из пакистанской группировки боевиков "Джайш-и-Мухаммед". ПРедставители этой организации взяли тогда ответственность за организацию взрыва. Тогда в Пакистане ответили силой: было сбито два самолета ВВС Индии, в результате чего один индийский пилот был схвачен, а затем отпущен и возвращен в Индию на фоне признаков ослабления напряженности.