В Брунее до смертной казни увеличили наказание геям

Новости мира: В Брунее вступает в силу закон о смертной казни для геев в довесок к не менее жестким существующим законам.

В Брунее 3 апреля вступают в силу поправки в законодательство, согласно которым анальный секс и супружеская измена наказываются смертной казнью. Новые меры охватывают и ряд других преступлений, включая наказание за кражу путем ампутации, передаёт УНН со ссылкой на BBC.

Так, султан Брунея Хассанал Болкиах в среду призвал к “более сильным” исламским учениям.

“Я хочу, чтобы исламское учение в этой стране становилось все сильнее”, — заявил Султан Хасанал Болкиах в своем публичном обращении, по сообщению информационного агентства AFP, не упоминая о новых законах.

Гомосексуализм был запрещен в Брунее и ранее, наказанием за него было лишение свободы на срок до 10 лет.

Мусульмане составляют около двух третей населения страны из 420 тыс. человек. Бруней сохранил смертную казнь, но с 1957 года её ни разу не применяли.

Так, новый закон в основном распространяется на мусульман, включая детей, достигших половой зрелости, хотя некоторые аспекты будут применяться и к немусульманам.

В соответствии с новыми законами, лица, обвиняемые в совершении определенных деяний, будут осуждены только в случае их признания или присутствия свидетелей, пишет издание.

За такие преступления, как изнасилование, супружеская измена, содомия, грабеж и оскорбление или оскорбление Пророка Мухаммеда, будет вынесено максимальное наказание в виде смертной казни.

Лесбийский секс предусматривает другое наказание: наказание варьирует от 40 ударов тростью до 10 лет в тюрьме.

Те, кто “убеждают, говорят или поощряют” мусульманских детей в возрасте до 18 лет “принять учения, отличные от ислама”, подлежат штрафу или тюремному заключению.

Лица, не достигшие половой зрелости, но осужденные за определенные правонарушения, могут быть подвергнуты избиению.