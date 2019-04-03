Выборы Президента 2019
Скачать
Среда, 03.04.2019
НАТО продолжит предоставлять Украине помощь в реформах
НАТО продолжит предоставлять Украине помощь в реформах
У президента отреагировали на требования штаба Зеленского
У президента отреагировали на требования штаба Зеленского
Владимир Кличко стал советником президента WBA
Владимир Кличко стал советником президента WBA
Умер звезда фильма "Особенности национальной охоты"
Умер звезда фильма "Особенности национальной охоты"

В Брунее до смертной казни увеличили наказание геям

В Брунее до смертной казни увеличили наказание геям
16:00 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Брунее вступает в силу закон о смертной казни для геев в довесок к не менее жестким существующим законам.

В Брунее 3 апреля вступают в силу поправки в законодательство, согласно которым анальный секс и супружеская измена наказываются смертной казнью. Новые меры охватывают и ряд других преступлений, включая наказание за кражу путем ампутации, передаёт УНН со ссылкой на BBC.

Так, султан Брунея Хассанал Болкиах в среду призвал к “более сильным” исламским учениям.

“Я хочу, чтобы исламское учение в этой стране становилось все сильнее”, — заявил Султан Хасанал Болкиах в своем публичном обращении, по сообщению информационного агентства AFP, не упоминая о новых законах.

Гомосексуализм был запрещен в Брунее и ранее, наказанием за него было лишение свободы на срок до 10 лет.

Мусульмане составляют около двух третей населения страны из 420 тыс. человек. Бруней сохранил смертную казнь, но с 1957 года её ни разу не применяли.

Так, новый закон в основном распространяется на мусульман, включая детей, достигших половой зрелости, хотя некоторые аспекты будут применяться и к немусульманам.

В соответствии с новыми законами, лица, обвиняемые в совершении определенных деяний, будут осуждены только в случае их признания или присутствия свидетелей, пишет издание.

За такие преступления, как изнасилование, супружеская измена, содомия, грабеж и оскорбление или оскорбление Пророка Мухаммеда, будет вынесено максимальное наказание в виде смертной казни.

Англиканская церковь признала ЛГБТ

Лесбийский секс предусматривает другое наказание: наказание варьирует от 40 ударов тростью до 10 лет в тюрьме.

Те, кто “убеждают, говорят или поощряют” мусульманских детей в возрасте до 18 лет “принять учения, отличные от ислама”, подлежат штрафу или тюремному заключению.

Лица, не достигшие половой зрелости, но осужденные за определенные правонарушения, могут быть подвергнуты избиению.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЛГБТ, Гэй, Хассанал Болкиах, Гомосексуализм, Брунея.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Команда Зеленского выдвинула ряд требований к Порошенко
02 Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 До 15° тепла и снег с дождем: в Украине немного похолодает
04 В Украине будет испытано новейшее ракетное вооружение
05 Приметы и обряды на 3 апреля – Кирилл Катаник, Фомин день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Пасху
Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Пасху
В НАТО назвали ключевой момент в ситуации с ДРСМД
В НАТО назвали ключевой момент в ситуации с ДРСМД
Кабмин разрешил Нафтогазу снизить цену на газ для населения
Кабмин разрешил Нафтогазу снизить цену на газ
Весна 2019: Удивительные моменты пришедшей весны с разных уголков мира (Фото)
Весна 2019: Удивительные моменты пришедшей весны с разных уголков мира (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь