Власти Монголии запретили чиновникам посещать казино

Новости мира: В Монголии вступил в силу запрет, чиновникам посещать казино и играть в азартные игры.

Правительство Монголии запретило высокопоставленным чиновникам и госслужащим посещать казино и играть в азартные игры. Как сообщает Синьхуа, соответствующее решение принято на заседании правительства Монголии в среду.

“Запрет вводится с целью улучшения доверия к представителям власти со стороны жителей страны”, - говорится в сообщении. Отмечается, что запрет касается игорных заведений не только на территории Монголии, но и за ее пределами.

Правительство дало поручение соответствующим должностным лицам, общественности и СМИ наладить контроль над выполнением этого решения. За несоблюдение запрета должностные лица могут понести наказание вплоть до увольнения с должности, отмечают в правительстве Монголии.