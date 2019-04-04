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Власти Монголии запретили чиновникам посещать казино

Власти Монголии запретили чиновникам посещать казино
04:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: В Монголии вступил в силу запрет, чиновникам посещать казино и играть в азартные игры.

Правительство Монголии запретило высокопоставленным чиновникам и госслужащим посещать казино и играть в азартные игры. Как сообщает Синьхуа, соответствующее решение принято на заседании правительства Монголии в среду.

“Запрет вводится с целью улучшения доверия к представителям власти со стороны жителей страны”, - говорится в сообщении. Отмечается, что запрет касается игорных заведений не только на территории Монголии, но и за ее пределами.

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Правительство дало поручение соответствующим должностным лицам, общественности и СМИ наладить контроль над выполнением этого решения. За несоблюдение запрета должностные лица могут понести наказание вплоть до увольнения с должности, отмечают в правительстве Монголии.

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Монголия, Казино, Чиновники, Запрет.
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