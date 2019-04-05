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Корею охватили сильные пожары: введен режим ЧП (Фото)

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Корею охватили сильные пожары: введен режим ЧП (Фото)
09:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: В Южной Корее объявлен режим ЧС в связи с пожарами, эвакуировано более 4 тыс. человек, есть жертвы.

Южнокорейское правительство объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в стране в пятницу из-за масштабного пожара, охватившего пять городов и уезды вдоль северо-восточного побережья страны, сообщает "Ренхап".

"Правительство также примет решение о том, следует ли назначать пострадавшие районы в качестве особых зон бедствия после изучения масштабов ущерба", - цитирует агентство чиновника министерства внутренних дел и безопасности.

Возгорание, как полагают, началось на обочине в городе Косон провинции Канвондо, примерно в 160 километрах от Сеула. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на соседние районы, поглотив Сокчо, Каннын и Тонхэ.

По словам пожарных, со всей страны на борьбу с огнем направлено более 870 пожарных машин, около 13 тыс. сотрудников спасательных служб работают с вечера четверга, чтобы сдержать пожар и помочь эвакуации.

Уже подтверждена гибель одного человека в результате пожара. По меньшей мере 11 человек получили ранения. Ожидается, что число раненых увеличится.

По данным источников агентства, число эвакуированных жителей превысило 4 тыс. человек.

В результате пожара уже сгорело 385 гектаров леса. Огонь уничтожил по крайней мере 300 домов и зданий в Косоне, Сокчо и Канныне, заявили власти.

Перекрыты автомобильные и железные дороги, закрыты 52 школы и другие общественные объекты.

Из-за сильных ветров эксперты заявили, что масштабы ущерба и число пострадавших будут увеличиваться в течение дня.

Напомним, на территории уезда Циньюань провинции Шаньси, Северный Китай, свыше 6 тысяч человек боролись с лесными пожарами, вспыхнувшими на прошлой неделе в пятницу.

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Пожар, Южная Корея, Чрезвычайная ситуация.
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