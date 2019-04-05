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Кампания "уличный этикет": в японском городе туристам запретили есть на ходу

Кампания "уличный этикет": в японском городе туристам запретили есть на ходу
10:42 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ

Новости мира: Власти японского города Камакура ввели кампанию "уличный этикет", которая запрещает туристам употреблять еду во время прогулки по туристическим местам.

В японском городе Камакура власти запретили употреблять пищу на ходу во время прогулки по туристическим местам. Такое решение было принято после поступления жалоб от местных туристов, которые, по их мнению вели себя неподобающе.

Отмечается, что кампания за "уличный этикет" стартовала в понедельник. Местные власти призывают туристов воздержаться от употребления пищи на ходу на заполненных людьми улицах.

Местный житель, который владеет магазином сладостей отметил, что посещение Камакуры туристами не обходится без дегустации местных блюд. По его мнению, если бы нового закона не было, посетители могли бы насладиться их вкусом в непринужденной обстановке.

По последним данным, каждый год город Камакура посещают более 20 миллионов туристов. 

Ранее сообщалось, что правительство Японии в связи с наступлением новой эры - "Рэйв" ("Красота и гармония") с 27 апреля по 6 мая объявило национальные выходные. Новая эра в Японии вступит в силу 1 мая, когда наследный принц Нарухито станет новым императором. Изменение названия эпохи считается важным событием в Японии. Название новой эры используется при чеканке монет, производстве календарей, а также в официальных документах.

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Все по теме:

Япония, Запрет, Ткристы, Посещение города Камакура, Употребление пищи на ходу, Еда во время прогулки.
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