Наводнение в Иране: число жертв возросло

Новости мира: Бушующая стихия в Иране забрала жизни около 70 человек, также пострадало примерно 800 жителей нескольких поселков.

Об этом сообщает местное агентство со ссылкой на экстренные службы страны. Отмечается, что ещё 791 человек пострадал.

По данным информационного ведомства, в больницах остаются 45 пострадавших. Ранее сообщалось о 62 жертвах. Наводнения затронули большинство провинций Ирана, тысячи людей были эвакуированы. Сильнейшие за последнее десятилетие дожди обрушились на страну в конце прошлого месяца.

По последним данным, затоплено 15 провинций. В нескольких из них объявлено чрезвычайное положение. Стихия затронула десятки тысяч человек. В пострадавших районах размыты дороги, повреждены инфраструктура и дома, а также нарушено транспортное сообщение. Сейчас в зоне бедствия эвакуируют жителей.