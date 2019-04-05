Наводнение в Иране: число жертв возросло

Об этом сообщает местное агентство со ссылкой на экстренные службы страны. Отмечается, что ещё 791 человек пострадал.
По данным информационного ведомства, в больницах остаются 45 пострадавших. Ранее сообщалось о 62 жертвах. Наводнения затронули большинство провинций Ирана, тысячи людей были эвакуированы. Сильнейшие за последнее десятилетие дожди обрушились на страну в конце прошлого месяца.
По последним данным, затоплено 15 провинций. В нескольких из них объявлено чрезвычайное положение. Стихия затронула десятки тысяч человек. В пострадавших районах размыты дороги, повреждены инфраструктура и дома, а также нарушено транспортное сообщение. Сейчас в зоне бедствия эвакуируют жителей.