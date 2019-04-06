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В Афганистане каждый месяц от мин погибают около 170 жителей

В Афганистане каждый месяц от мин погибают около 170 жителей
04:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Количество жертв от взрыва мин в Афганистане возросло.

За последние пять лет число жертв подрывов на минах среди мирных жителей Афганистана значительно возросло. Как сообщает Синьхуа, об этом заявила глава Службы ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС) Агнес Маркайю.

“На пресс-конференции в штаб-квартире ООН Маркайю сказала, что на протяжении прошедших пяти лет число погибших мирных жителей в результате взрыва мин в Афганистане значительно возросло. Сейчас из-за этого погибают 170 человек в месяц”, - говорится в сообщении.

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Как отмечается, глава ЮНМАС полагает, что к этому привели несколько факторов - непрекращающаяся война, обострение конфликтов, увеличение количества установленных мин. При этом, указала Маркайю, недостаток денежных средств является серьезной проблемой для организации работ по разминированию.

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Афганистан, Мина, Минное поле, Погибают.
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