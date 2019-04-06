Выборы Президента 2019
Скачать
Суббота, 06.04.2019
Итоги дня 5 апреля: анализы Порошенко\Зеленский, все протоколы ЦИК, процедура выдачи прав
Итоги дня 5 апреля: анализы Порошенко\Зеленский, все протоколы ЦИК, процедура выдачи прав
Канада осуждает введение смертной казни в Брунее
Канада осуждает введение смертной казни в Брунее
Усик собирается стать абсолютным чемпионом мира в хэвивейте
Усик собирается стать абсолютным чемпионом мира в хэвивейте
Детали для американских танков будут печатать на 3D-принтере
Детали для американских танков будут печатать на 3D-принтере

Гутерреш покинул Ливию "с тяжелым сердцем и глубокой обеспокоенностью"

Гутерреш покинул Ливию "с тяжелым сердцем и глубокой обеспокоенностью"
07:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Ливии, но надеется на мир.

Антониу Гутерреш заявил, что завершает двухдневный визит в Ливию “с тяжелым сердцем и глубокой обеспокоенностью”.

Об этом информирует Anadolu.

“Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш все еще надеется на возможность избежать кровавых столкновений в ливийской столице и ее окрестностях”, - говорится в сообщении.

Об этом Гутерреш заявил, завершая двухдневный визит в североафриканскую страну. По его словам, он покидает Ливию “с тяжелым сердцем и глубокой обеспокоенностью”.

Генсек ООН побывал в Бенгази, где встретился с генералом Халифой Хафтаром, командующим так называемой Ливийской национальной армией, которая не подчиняется правительству в Триполи.

ООН призывает прекратить поход на столицу Ливии

Отмечается, что ранее лидер базирующихся на востоке Ливии военных формирований генерал Хафтар объявил о начале наступательной операции с целью установления контроля над столицей страны.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН призвал войска самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" генерала Халифы Хафтара прекратить наступление на Триполи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ООН, Ливия, Генсек ООН, Триполи, Антониу Гутерреш.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новолуние, 5 апреля: влияние на эмоциональный фон человека
02 Представитель Зеленского: Тимошенко не ответила на предложение вести дебаты
03 "Отзыв" Томоса: В ПЦУ напомнили, что УПЦ МП является частью РПЦ в Украине
04 В Центризбиркоме рассказали, когда будет разрешена агитация кандидатов
05 У Зеленского рассказали, когда начнут переговоры о дебатах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Штаты ввели санкции против двух нефтяных компаний Венесуэлы
Штаты ввели санкции против двух нефтяных компаний Венесуэлы
В Афганистане каждый месяц от мин погибают около 170 жителей
В Афганистане каждый месяц от мин погибают около 170 жителей
Суд Киева вынес приговор двум убийцам пенсионерок
Суд Киева вынес приговор двум убийцам пенсионерок
Рецепт дня: классическое лобио
Рецепт дня: классическое лобио
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь