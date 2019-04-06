Гутерреш покинул Ливию "с тяжелым сердцем и глубокой обеспокоенностью"

Новости мира: Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Ливии, но надеется на мир.

Антониу Гутерреш заявил, что завершает двухдневный визит в Ливию “с тяжелым сердцем и глубокой обеспокоенностью”.

Об этом информирует Anadolu.

“Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш все еще надеется на возможность избежать кровавых столкновений в ливийской столице и ее окрестностях”, - говорится в сообщении.

Об этом Гутерреш заявил, завершая двухдневный визит в североафриканскую страну. По его словам, он покидает Ливию “с тяжелым сердцем и глубокой обеспокоенностью”.

Генсек ООН побывал в Бенгази, где встретился с генералом Халифой Хафтаром, командующим так называемой Ливийской национальной армией, которая не подчиняется правительству в Триполи.

Отмечается, что ранее лидер базирующихся на востоке Ливии военных формирований генерал Хафтар объявил о начале наступательной операции с целью установления контроля над столицей страны.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН призвал войска самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" генерала Халифы Хафтара прекратить наступление на Триполи.