Гутерреш покинул Ливию "с тяжелым сердцем и глубокой обеспокоенностью"

Антониу Гутерреш заявил, что завершает двухдневный визит в Ливию “с тяжелым сердцем и глубокой обеспокоенностью”.
Об этом информирует Anadolu.
“Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш все еще надеется на возможность избежать кровавых столкновений в ливийской столице и ее окрестностях”, - говорится в сообщении.
Об этом Гутерреш заявил, завершая двухдневный визит в североафриканскую страну. По его словам, он покидает Ливию “с тяжелым сердцем и глубокой обеспокоенностью”.
Генсек ООН побывал в Бенгази, где встретился с генералом Халифой Хафтаром, командующим так называемой Ливийской национальной армией, которая не подчиняется правительству в Триполи.
Отмечается, что ранее лидер базирующихся на востоке Ливии военных формирований генерал Хафтар объявил о начале наступательной операции с целью установления контроля над столицей страны.
Как сообщалось, Совет Безопасности ООН призвал войска самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" генерала Халифы Хафтара прекратить наступление на Триполи.