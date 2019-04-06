Выборы Президента 2019
Скачать
Суббота, 06.04.2019
Гройсман заявил, что Украина уже на 70% охвачена децентрализацией
Гройсман заявил, что Украина уже на 70% охвачена децентрализацией
Канада осуждает введение смертной казни в Брунее
Канада осуждает введение смертной казни в Брунее
В Днепре появится стадион европейского уровня
В Днепре появится стадион европейского уровня
Детали для американских танков будут печатать на 3D-принтере
Детали для американских танков будут печатать на 3D-принтере

ООН призывает прекратить поход на столицу Ливии

ООН призывает прекратить поход на столицу Ливии
05:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: ООН призывает остановить наступление на Триполи.

Совет Безопасности ООН призывает войска самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" генерала Халифы Хафтара прекратить "все военные передвижения". Как сообщает DW, об этом постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген заявил после закрытого заседания Совбеза в Нью-Йорке в пятницу, 5 апреля.

“Ранее в этот же день главы МИД стран группы G7 также высказались за прекращение боев в Ливии. У этого конфликта нет военного решения, подчеркивается в совместном заявлении министров”, - говорится в сообщении.

Напоминаем, 4 апреля Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на столицу Триполи, контролируемую международно признанным правительством Ливии. Вскоре его силы оказались на подступах к городу, но 5 апреля проправительственные военизированные формирования смогли их оттеснить. Боевые действия развернулись в преддверии запланированных на середину апреля переговоров о мирном урегулировании в Ливии под эгидой ООН. Как указывает DW, ливийского генерала поддерживают Египет, ОАЭ и Россия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ООН, Ливия, Генерал, Халифа Хафтар.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новолуние, 5 апреля: влияние на эмоциональный фон человека
02 Представитель Зеленского: Тимошенко не ответила на предложение вести дебаты
03 "Отзыв" Томоса: В ПЦУ напомнили, что УПЦ МП является частью РПЦ в Украине
04 В Центризбиркоме рассказали, когда будет разрешена агитация кандидатов
05 На майские праздники назначены дополнительные поезда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Штаты ввели санкции против двух нефтяных компаний Венесуэлы
Штаты ввели санкции против двух нефтяных компаний Венесуэлы
В Афганистане каждый месяц от мин погибают около 170 жителей
В Афганистане каждый месяц от мин погибают около 170 жителей
Хорватскому экс-премьеру увеличили тюремный срок
Хорватскому экс-премьеру увеличили тюремный срок
Все гениальное - просто: ответы школьников, с которыми невозможно поспорить
Все гениальное - просто: ответы школьников, с которыми невозможно поспорить
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь