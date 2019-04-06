ООН призывает прекратить поход на столицу Ливии

Новости мира: ООН призывает остановить наступление на Триполи.

Совет Безопасности ООН призывает войска самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" генерала Халифы Хафтара прекратить "все военные передвижения". Как сообщает DW, об этом постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген заявил после закрытого заседания Совбеза в Нью-Йорке в пятницу, 5 апреля.

“Ранее в этот же день главы МИД стран группы G7 также высказались за прекращение боев в Ливии. У этого конфликта нет военного решения, подчеркивается в совместном заявлении министров”, - говорится в сообщении.

Напоминаем, 4 апреля Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на столицу Триполи, контролируемую международно признанным правительством Ливии. Вскоре его силы оказались на подступах к городу, но 5 апреля проправительственные военизированные формирования смогли их оттеснить. Боевые действия развернулись в преддверии запланированных на середину апреля переговоров о мирном урегулировании в Ливии под эгидой ООН. Как указывает DW, ливийского генерала поддерживают Египет, ОАЭ и Россия.