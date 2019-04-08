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На местных выборах в Японии женщины заняли рекордное количество мест

На местных выборах в Японии женщины заняли рекордное количество мест
11:18 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН

Новости мира: В Японии прошли местные выборы, по результатам которых женщины заняли рекордное количество мест - 237, что составляет 10,4%

Согласно результатам местных выборов в Японии, которые прошли в воскресенье, 7 апреля,  женщины взяли рекордно большое количество мест — 237, что составляет 10,4%. При этом, вопрос гендерного равенства в стране по-прежнему остается очень острым.

Издание Bloomberg отмечает, что местные выборы стали более удачными для партии премьер-министра страны Синдзо Абэ. При этом, в его партии, которая носит название "Либерально-демократическая партия", количество женщин составит всего 3,5%. В противоположность этому, в оппозиционной "Конституционно-демократической партии" женщин-победителей 24,6%. 

Отмечается, что количество женщин, которые были избраны на должности в местных органах, зависит от региона. К примеру, в префектуре Киото их число достигло около 22% от общего количества избранных, но в некоторых регионах будет только одна или две женщины.

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Согласно данным рейтинга Межпарламентского союза, который подсчитывает гендерное равенство в правительствах разных стран, Япония находится на 165 месте из 193 стран. Указывается, что Украина в этом рейтинге 156-я, в Верховной Раде Украины  женщины составляют 12,5% от общего количества депутатов.

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Гендерное равенство, Местные выборы в Японии, Результаты местных выборов в Японии, Количество женщин в парламенте Японии.
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