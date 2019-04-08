Лидер КНДР продемонстрировал "полный товаров" универмаг в Пхеньяне

Новости мира: Лидер КНДР Ким Чен Ын в Пхеньяне проинспектировал универмаг, чтобы показать экономическую стабильность в стране.

Лидер КНДР Ким Чен Ын совместно с северокорейскими СМИ посетили универмаг в Пхеньяне, на обнародованных фото видны полки, наполненные товарами.

В сообщении указывается, что лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел универмаг в столице Пхеньяне, чтобы продемонстрировать экономическую стабильность в стране.

В государственных северокорейских СМИ рассказали, что универмаг, в котором побывал политик, открыли после модернизации. Отмечается, что теперь появилась возможность предоставить гражданам огромный выбор качественных товаров, в которые входят продукты питания, одежда и бытовые приборы.

Ким Чен Ын в универмаге (Фото: https://twitter.com/Parti_Juche)

Северокорейские СМИ также сделила фотографию лидера КНДР в тот момент, когда он осматривает полки с товаром. Известно, что Ким Чен Ын проводил проверку в обстановке, когда отмена санкций в отношении КНДР отложена на неопределенное время после того, как на втором саммите между США и Северной Кореей лидеры не смогли достичь соглашения.