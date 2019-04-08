Выборы Президента 2019
Скачать
Понедельник, 08.04.2019
Гройсман сообщил о стратегической цели правительства
Гройсман сообщил о стратегической цели правительства
Куприй назвал причину конфликта с Геращенко в Раде
Куприй назвал причину конфликта с Геращенко в Раде
Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины
Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины
"Все у нас еще впереди": фронтмен группы "Фиолет" Сергей Мартынюк - о творчестве, туре и 10-летии коллектива
Фронтмен группы "Фиолет" - о творчестве, туре и 10-летии коллектива

Лидер КНДР продемонстрировал "полный товаров" универмаг в Пхеньяне

Лидер КНДР продемонстрировал "полный товаров" универмаг в Пхеньяне
17:14 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Лидер КНДР Ким Чен Ын в Пхеньяне проинспектировал универмаг, чтобы показать экономическую стабильность в стране.

Лидер КНДР Ким Чен Ын совместно с северокорейскими СМИ посетили универмаг в Пхеньяне, на обнародованных фото видны полки, наполненные товарами.

В сообщении указывается, что лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел универмаг в столице Пхеньяне, чтобы продемонстрировать экономическую стабильность в стране. 

В государственных северокорейских СМИ рассказали, что универмаг, в котором побывал политик, открыли после модернизации. Отмечается, что теперь появилась возможность предоставить гражданам огромный выбор качественных товаров, в которые входят продукты питания, одежда и бытовые приборы.

Ким Чен Ын в универмаге (Фото: https://twitter.com/Parti_Juche)

Северокорейские СМИ также сделила фотографию лидера КНДР в тот момент, когда он осматривает полки с товаром. Известно, что Ким Чен Ын проводил проверку в обстановке, когда отмена санкций в отношении КНДР отложена на неопределенное время после того, как на втором саммите между США и Северной Кореей лидеры не смогли достичь соглашения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ким Чен Ын, Товары, Пхеньян, Универмаг, Инспекция, Лидер КНДР.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики сообщили, что кофе влияет на здоровье сильнее, чем считалось ранее
02 Приметы и обряды на 8 апреля – День Архангела Гавриила
03 День ангела Аллы: значение имени и поздравления
04 Гороскоп на сегодня, 8 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Кайли Дженнер засветила пышную грудь в Instagram
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю
Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю
Стоимость электроэнергии в Украине в четыре раза ниже, чем в Европе
Электроэнергия в Украине в четыре раза дешевле, чем в Европе
Анализ гривны от Fitch: к концу года нацвалюта подорожает
Анализ гривны от Fitch: к концу года нацвалюта подорожает
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (1.04 - 7.04)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь