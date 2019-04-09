Скачать
Вторник, 09.04.2019
Порошенко готов поддержать закон об импичменте
Порошенко готов поддержать закон об импичменте
В Украину в ближайшее время прибудет элитный десант из США
В Украину в ближайшее время прибудет элитный десант из США
"Врать не стану": Алиев рассказал о конфликте с бывшей женой
"Врать не стану": Алиев рассказал о конфликте с бывшей женой
Приметы и обряды на 9 апреля – День Святой Матрены, Матрена Настовница
Приметы и обряды на 9 апреля – День Святой Матрены, Матрена Настовница

Япония продлила на два года санкции против КНДР

Япония продлила на два года санкции против КНДР
10:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости мира: Япония продлила на два года односторонние санкции в отношении КНДР.

Правительство Японии во вторник продлило на два года санкции в отношении КНДР, действие которых завершается 13 апреля.

Об этом сообщает Kyodo.

"Япония решила во вторник продлить санкции против Северной Кореи еще на два года, сохраняя давление на Пхеньян в отношении ликвидации ядерной программы и из-за случаев похищения японских граждан", - говорится в сообщении.

Срок действия санкций, продленных правительством Японии, истекал в субботу 13 апреля. Санкции запрещают двусторонний импорт и экспорт товаров, также северокорейским судам запрещено заходить в японские порты, как и всем судам, которые останавливались в портах КНДР.

Лидер КНДР продемонстрировал "полный товаров" универмаг в Пхеньяне

Япония ввела односторонние санкции в отношении Пхеньяна в 2006 году, после того, как КНДР осуществила ядерное испытание.

Токио расширял перечень санкционным мерам и продолжал их действие несколько раз в дополнение к санкциям, введенным Советом безопасности ООН.

Япония официально насчитывает 17 граждан, похищенных КНДР, а также не исключает причастность Северной Кореи к другим случаям исчезновения японских граждан. Вопрос похищения граждан постоянно препятствует нормализации дипломатических отношений между Токио и Пхеньяном.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Япония, Санкции, КНДР, Пхеньян.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики указали безопасную дозу кофе для гипертоников
02 Минюст готов к дискуссиям о возвращении в Уголовный Кодекс скандальной статьи
03 Оригинальные поздравления с Днем рождения в прозе на 9 апреля
04 Лучшие методы похудения для тех, у кого нет времени
05 Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине по-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
По-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
В Украине появились крылатые ракеты с дальностью полета более тысячи километров
Порошенко: Мы начали важнейшие испытания крылатых ракет
У Зеленского отказались от повторных анализов
У Зеленского отказались от повторных анализов
Меган Маркл отказалась от королевских акушеров
Меган Маркл отказалась от королевских акушеров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь