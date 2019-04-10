В Индии госпитализировали Далай-ламу

В Индии из-за легочной инфекции госпитализировали духовного лидера буддистов Далай-ламу XIV, его состояние стабильно.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на его помощников.
"Далай-лама был госпитализирован с легочной инфекцией, но он находится в стабильном состоянии", - говорится в сообщении.
По словам Тензина Таклха, личного секретаря Далай-ламы, 83-летний тибетский монах вернулся в свою резиденцию в Дхарамсала, что в индийских Гималаях, после поездки в Нью-Дели, когда почувствовал себя нехорошо.
"Врачи поставили ему диагноз легочную инфекцию, и он лечится от этого. Сейчас его состояние стабильное. Он будет здесь два-три дня", — сообщил помощник духовного лидера.
Напомним, в прошлом месяце было отмечено 60-летие с момента, как Далай-лама бежал из Тибета в Индию. Далай-лама активно путешествует по всему миру, общаясь с политическими и духовными лидерами. Однако в прошлом году он решил сократить свой напряженный график, сославшись на преклонный возраст.