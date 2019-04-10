В Японии люди начали вновь селиться рядом с АЭС Фукусима

Новости мира: Бывшим жителям японского города Окума, который расположен возле атомной электростанции Фукусима, разрешили вернуться в свои дома, но лишь 367 людей согласились.

Город Окума, расположенный рядом с атомной электростанцией Фукусима, частично был снова отрыт для людей. Прошло восемь лет после того, как ядерная авария на станции заставила тысячи жителей покинуть местность. Около 40% Окумы, расположенной вплотную к западной части аварийной АЭС, были объявлены безопасными для людей. Поэтому бывшим жителям, как пишет The Guardian, разрешили вернуться в родной город после того, как масштабные мероприятия по деактивации серьезно снизили радиационный фон.

Однако, как сообщают японские СМИ, лишь 367 людей, которые жили в Окуме до аварии на АЭС Фукусима, выразили желание вернуться. Хотя до катастрофы, которая произошла в марте 2011 года, в городе проживало 10341 житель.

Большая часть города остается недоступной из-за высокого уровня радиации. Людям разрешили ездить на один день в Окуму, чтобы присмотреть за своим жильем.

Но лишь 48 людей обращались за разрешением остаться на ночь в родном доме. Местные чиновники надеются, что запланированное на следующий месяц открытие нового здания мэрии и других инфраструктурных проектов убедит людей вернуться. Беспокойство из-за возможной угрозы для здоровья от радиоактивного излучения остается высоким среди людей, которые жили вблизи Фукусимы.

Особенно этот вопрос тревожит семьи с детьми. Опрос японского издания Asahi показал, что две трети эвакуированных из региона японцев испытывают тревогу из-за радиации несмотря на официальные заявления об успехе операции по обеззараживанию.

Часть города Окума была использована как временная свалка для токсичных почв, которые срезают для сокращения радиационного загрязнения. Правительство Японии пообещало вывезти зараженный грунт из префектуры Фукусима до 2045 года. Но пока постоянного места для хранения не нашли. Авария на АЭС Фукусима привела к эвакуации 160 тысяч человек.