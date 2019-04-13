Jet Airways приостанавливает все международные рейсы

Новости мира: Авиаперевозчик Индии приостановил все международные рейсы

Индийский авиаперевозчик Jet Airways объявил о приостановке всех рейсов в понедельник из-за финансовых неурядиц. Об этом информирует BBC.

"Пассажиры в Индии и во всем мире находятся в ожидании своего рейса после того, как компания Jet Airways приостановила выполнение всех международных авиарейсов", - говорится в сообщении. Как отмечается, рейсы из Лондона, Парижа, Амстердама и других городов приостановлены на фоне опасений относительно выживания крупнейшей частной авиакомпании Индии.

Авиакомпания отменила все международные рейсы до понедельника, когда руководство авиаперевозчика проведет встречу со своими кредиторами, чтобы попытаться обеспечить дальнейшее финансирование. Jet Airways имеет долги на сумму более $ 1 млрд. В четверг авиакомпания уже вынуждена была посадить 10 самолетов за неуплаченные долги лизинговым компаниям.