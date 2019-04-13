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Jet Airways приостанавливает все международные рейсы

Jet Airways приостанавливает все международные рейсы
05:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Авиаперевозчик Индии приостановил все международные рейсы

Индийский авиаперевозчик Jet Airways объявил о приостановке всех рейсов в понедельник из-за финансовых неурядиц. Об этом информирует BBC.

"Пассажиры в Индии и во всем мире находятся в ожидании своего рейса после того, как компания Jet Airways приостановила выполнение всех международных авиарейсов", - говорится в сообщении. Как отмечается, рейсы из Лондона, Парижа, Амстердама и других городов приостановлены на фоне опасений относительно выживания крупнейшей частной авиакомпании Индии.

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Авиакомпания отменила все международные рейсы до понедельника, когда руководство авиаперевозчика проведет встречу со своими кредиторами, чтобы попытаться обеспечить дальнейшее финансирование. Jet Airways имеет долги на сумму более $ 1 млрд. В четверг авиакомпания уже вынуждена была посадить 10 самолетов за неуплаченные долги лизинговым компаниям.

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Все по теме:

Индия, Аэропорт, Самолет, Рейсы, Jet Airways, Авиапревозчик.
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