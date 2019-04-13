Ким Чен Ын заявил,что готов к третьему саммиту с Трампом

Новости мира: Ким Чен Ын сделал заявление о готовности встретится с Дональдом Трампом на третьем саммите.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. По его словам, его отношения Трампом продолжают оставаться хорошими, несмотря на провал прошлой встречи в Ханое.

Он добавил, что для проведения третьего саммита власти США должны изменить свой подход к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова. Ким Чен Ын отметил, что готов ждать до конца текущего года, пока Вашингтон примет это «смелое» решение.

Напоминаем, лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в рамках второго саммита во вьетнамской столице Ханое.