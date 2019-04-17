Скачать
Среда, 17.04.2019
Парубий: Проукраинское и проевропейское большинство в парламенте сохранится
Парубий: Проукраинское и проевропейское большинство в парламенте сохранится
Трамп ветировал решение Конгресса по поддержке Саудовской Аравии в Йемене
Трамп ветировал еще одно решение Конгресса
Аякс выбил Ювентус на пути в полуфинал Лиги чемпионов
Аякс выбил Ювентус на пути в полуфинал Лиги чемпионов
Илон Маск озвучил свой "главный вопрос жизни, вселенной и всего такого"
Илон Маск озвучил свой "главный вопрос жизни, вселенной и всего такого"

В Индонезии проходят выборы: 245 тысяч кандидатов и 20 тысяч мест

В Индонезии проходят выборы: 245 тысяч кандидатов и 20 тысяч мест
05:25 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: В Индонезии проходят "самые сложные выборы в мире".

В Индонезии в среду началось голосование на выборах президента, депутатов двухпалатного Народного консультативного конгресса, региональных и местных законодательных органов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Таким образом голосование в Индонезии осуществляется сразу на четырех уровнях: президентском, парламентском, региональном и местном. Всего в выборах принимают участие 245 тысяч кандидатов, которые борются за 20 тысяч мест в законодательных органах.

Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени (01:00 по киевскому времени) в восточных провинциях, включая Папуа. В столице - Джакарте - выборы стартовали на два часа позже.

Голосование завершится в 13:00 (07:00 по киевскому времени), всего в стране - три временные зоны. Отдать свой голос смогут около 93 млн из 260 млн жителей страны.

За главный государственный пост поборются два основных кандидата - нынешний президент Джоко Видодо и индонезийский военный, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто.

Это противостояние фактически является повторением сценария 2014 года, когда последний из них проиграл конкуренту.

По итогам предыдущей кампании Видодо одержал верх за счет поддержки социального плюрализма, мер стимулирования экономики и модернизации инфраструктуры.

Субианто надеется на этот раз взять реванш и позиционирует себя как сильного лидера, придерживающегося курса на соблюдение закона и порядка, а также консервативных исламских ценностей.

Соперник критикует Видодо за то, что тот не сдержал предвыборных обещаний о ежегодном экономическом росте на уровне 7 процентов. Вместе с тем за пять лет пребывания президента у власти этот показатель не опускался ниже 5 процентов.

Украинцы рассказали, чего ожидают от нового президента в первые 100 дней

Всего в выборах разного уровня принимают участие более 245 тысяч кандидатов, которые борются за 20 тысяч мест в национальном, региональном и местном законодательных органах.

Для обеспечения нормального избирательного процесса на 810 тысяч участков задействованы около 6 млн сотрудников. Эксперты уже назвали голосование в Индонезии "самыми сложными выборами в мире".

Как ожидается, оглашение официальных итогов выборов состоится 25 апреля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Индонезия, Джоко Видодо, Прабово Субианто.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Симптомы рака: ученые определили несколько явных признаков онкологии
02 Барселона - Манчестер Юнайтед: события матча
03 Порошенко: В "нормандском формате" подпишут документы о выводе войск РФ из ОРДЛО
04 Второй тур выборов 2019: сколько украинцев изменили место голосования
05 Группа "1+1 Медиа" подала в суд на Порошенко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Украину надвигаются сильные заморозки
На Украину надвигаются сильные заморозки
Порошенко: Я не призываю никого быть &quot;порохоботом&quot;
Порошенко: Я не призываю никого быть "порохоботом"
В обороте украинцев стало меньше банкнот и монет
В обороте украинцев стало меньше банкнот и монет
Assassin's Creed: Unity может помочь в восстановлении Нотр-Дама
Assassin's Creed: Unity может помочь в восстановлении Нотр-Дама
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь