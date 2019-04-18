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В Индонезии действующий президент заявил о победе на выборах

В Индонезии действующий президент заявил о победе на выборах
15:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что победил на выборах главы этой страны.

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил себя победителем на выборах главы этой страны, передало агентство Associated Press.

Согласно предварительным результатам, он набирает 54% голосов избирателей, отмечает агентство. По словам Дж.Видодо, около 20 лидеров стран в Юго-Восточной Азии и по всему миру поздравили его с победой.

Основной конкурент Дж.Видодо - Прабово Субианто - в среду заявлял, что, по собственным подсчетам его предвыборного штаба, он набрал 62% голосов.

В Индонезии в среду завершились президентские и парламентские выборы. Официальные результаты выборов, как ожидается, будут опубликованы 22 мая. Явка на выборах, по данным СМИ, составила порядка 80%.

В Индонезии проходят выборы: 245 тысяч кандидатов и 20 тысяч мест

На выборах в Индонезии зарегистрированы порядка 193 млн избирателей. За власть в стране борются 20 политических партий, 245 тыс. кандидатов претендуют на 20,5 тыс. мест в местных органах власти и Народном консультативном конгрессе Индонезии.

Дж.Видодо является членом Демократической партии борьбы Индонезии, П.Субианто представляет партию "Движение за великую Индонезию". Политики уже были соперниками на выборах 2014 года, тогда Дж.Видодо набрал большинство голосов, а П.Субианто покинул президентскую гонку до официального объявления результатов выборов.

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Индонезия, Джоко Видодо, Прабово Субианто, Выборы в Индонезии.
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