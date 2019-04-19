Новости мира: В Японии проснулся один из крупнейших вулканов в стране Асо.

Один из крупнейших вулканов в Японии - Асо, расположенный на острове Кюсю, снова активизировался.

Об этом сообщает Xinhua.

"Извержение произошло в 8:24 по местному времени, сообщает Японское метеорологическое агентство (JMA)", - говорится в сообщении.

Агентство пишет, что извержение произошло в самом активном кратере - кальдере Накадеке. JMA зафиксировало взрыв, после чего появился дым.

Сообщается, что Асо выбросил вулканический пепел в воздух на высоту 400 метров. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Извержение стало уже вторым на этой неделе, сообщают СМИ.

Асо - один из крупнейших вулканов Японии. Его высота составляет 1592 метра. Извержение вулкана разной силы фиксируется регулярно.