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МИД КНДР обвинило Болтона в "запутывании" переговоров по денуклеаризации

МИД КНДР обвинило Болтона в "запутывании" переговоров по денуклеаризации
19:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Пхеньян назвал "абсурдом" заявление Болтона об условии третьего саммита с США.

В Северной Корее считают "абсурдом" слова советника по нацбезопасности США Джона Болтона о том, что третьему саммиту глав КНДР и США должно предшествовать существенное подтверждение денуклеаризации со стороны Пхеньяна.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, сообщает Yonhap со ссылкой на северокорейское информагентство ЦТАК.

"Болтон ... показал себя выше других, сказав такую чушь, что США должны видеть реальные доказательства того, что Северная Корея приняла стратегическое решение об отказе от ядерного оружия к третьему саммиту КНДР и США и что она должна быть готова обсудить то, о чем говорил президент Трамп в "Большом соглашении", - сказала Чхве.

Она обвинила ведущего американского дипломата в неспособности понять позицию Пхеньяна, что привело к тому, что переговоры о денуклеаризации стали "запутанными".

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Ранее Джон Болтон в контексте подготовки третьего саммита лидеров США и КНДР заявил в интервью, что руководство КНДР должно заявить о своем стратегическом отказе от разработки ядерного оружия и быть готовым принять условия "Большого соглашения" президента США Дональда Трампа.

Как сообщал Укринформ, второй саммит глав двух государств прошел 27-28 февраля в Ханое (Вьетнам). Он завершился досрочно, после чего оба лидера немедленно покинули место переговоров.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что будет готов встретиться с Трампом в третий раз при условии, что Соединенные Штаты полностью изменят свой подход к Северной Корее.

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США, КНДР, Денуклеаризация, Джон Болтон, Чхве Сон Хи.
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