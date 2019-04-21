Шри-Ланку всколыхнул седьмой и восьмой взрывы: есть жертвы

Новости мира: Седьмой, а после восьмой взрывы прогремели на Шри-Ланке после шести ранее, погибло не менее двух человек.

По меньшей мере два человека стали жертвами седьмого взрыва, произошедшего в окрестностях столицы Шри-Ланки Коломбо, передают в воскресенье западные СМИ.

Позже стало известно, что восьмой по счету взрыв прогремел на Шри-Ланке, передают в воскресенье западные СМИ. О количестве погибших и пострадавших в его результате не сообщается.

Ранее в воскресенье на Шри-Ланке произошло шесть взрывов. Объектами атаки стали три дорогих отеля в столице (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

В результате взрывов погибли по меньшей мере 185 человек, еще более 400 человек получили ранения.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхев в связи со взрывами, которые привели к многочисленным жертвам, заявил, что правительство сделает всё необходимое, чтобы взять ситуацию под контроль.

По словам премьера, "правительство страны предпринимает необходимые меры для того, чтобы взять ситуацию под контроль". Кроме того, он призвал местных жителей воздержаться от распространения слухов и ложной информации о произошедшем.