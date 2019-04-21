В церквях Шри Ланки прогремели взрывы: множество погибших

По меньшей мере 20 человек погибли и более 200 получили ранения при взрывах в церквях и гостиницах Шри-Ланки в субботу.
Как сообщает ВВС, зафиксировано не менее шести взрывов. В трех церквях прогремели взрывы во время пасхальных богослужений.
Также были атакованы три отеля в столице страны Коломбо.
Шри-Ланские СМИ сообщают, что среди жертв могут быть иностранные туристы.
An explosion reported at the premises of the St. Anthony's Church in Kochchikade Colombo #lka pic.twitter.com/3qlNBvV0Q0
— Aashik Nazardeen (@aashikchin) 21 апреля 2019 г.
Пока никто не взял на себя ответственность за нападения.
В то же время АFP сообщает со ссылкой на полицию, что число погибших возросло до 52.
Напомним, вчера в столице Афганистана Кабуле произошел взрыв возле министерства информации, после чего началась стрельба.