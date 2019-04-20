В Кабуле произошел взрыв возле министерства информации

Новости мира: Нападение произошло после нескольких месяцев относительного затишья в Афганистане и совпало по времени с переговорами между представителями США и Талибана.

В столице Афганистана Кабуле произошел взрыв возле министерства информации, после чего началась стрельба. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заместителя официального представителя МВД Афганистана Насрата Рахими.

"В центре столицы Афганистана Кабул возле министерства информации прогремел взрыв и началась стрельба", - говорится в сообщении.

Как отмечается, взрыв произошел примерно в 11:40 по местному времени.

Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за инцидент.

В то же время The Guardian пишет, что нападавшие вошли в многоэтажное здание министерства, и произошло столкновение с силовиками. Детали инцидента выясняются.

Отмечается, что нападение произошло после нескольких месяцев относительного затишья в Афганистане и совпало по времени с переговорами между представителями США и Талибана.