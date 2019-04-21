Взрывы на Шри-Ланке: задержан восьмой подозреваемый

Новости мира: На Шри-Ланке задержан восьмой подозреваемый в причастности к терактам.

Полиция Шри-Ланки задержала восьмого подозреваемого в причастности к взрывам, прогремевшим в стране в день католической Пасхи, передают в воскресенье местные СМИ.

Ранее издания сообщали о задержании семерых подозреваемых. Имена и иные данные о них пока не раскрываются.

На Шри-Ланке в воскресенье произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Западные СМИ сообщили о том, что к терактам может быть причастна местная радикальная группировка "Таухид джамаат".