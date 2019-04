Жертвами взрывов на Шри-Ланке стали граждане Британии, Нидерландов и США

В результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли граждане Великобритании, Нидерландов, Португалии и США. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По данным агентства, среди пострадавших также есть граждане Британии и Японии. По последним данным, среди погибших 35 иностранцев.

Официальные власти пока не предоставляли информацию о гражданстве погибших иностранцев.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок подтвердил, что при взрыве погиб один гражданин этой страны.

Horrified by the terrible attacks on this Easter Sunday in Sri Lanka. Our thoughts are with the victims, including one Dutch national at this moment. The Netherlands has passed its heartfelt condolences to the Sri Lankan people. We stand with you.

— Stef Blok (@ministerBlok) 21 апреля 2019 г.