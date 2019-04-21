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Жертвами взрывов на Шри-Ланке стали граждане Британии, Нидерландов и США

Жертвами взрывов на Шри-Ланке стали граждане Британии, Нидерландов и США
16:36 Сегодня Телеграф

Новости мира: В результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли граждане Великобритании, Нидерландов, Португалии и США,среди пострадавших также есть граждане Японии.

В результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли граждане Великобритании, Нидерландов, Португалии и США. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По данным агентства, среди пострадавших также есть граждане Британии и Японии. По последним данным, среди погибших 35 иностранцев.

Официальные власти пока не предоставляли информацию о гражданстве погибших иностранцев.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок подтвердил, что при взрыве погиб один гражданин этой страны. 

Китайские СМИ также сообщили о гибели одного гражданина своей страны.

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Напомним, в воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях и гостиницах, в результате которых погибли около 160 человек. Шесть взрывов прогремели утром, еще два произошли через несколько часов.

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Взрывы, Шри-Ланка, Иностранцы, Погибшие.
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