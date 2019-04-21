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ЕС о взрывах на Шри-Ланке: Это печальный день для страны и мира

ЕС о взрывах на Шри-Ланке: Это печальный день для страны и мира
14:32 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Европейском Союзе дали комментарий серии взрывов в церквях и гостиницах Шри-Ланки.

Европейский Союз выразил солидарность с народом Шри-Ланки после ряда терактов и готов оказать необходимую поддержку.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Сегодня утром произошла серия скоординированных атак на церкви и гостиницы на Шри-Ланке, что привело к чрезвычайному опустошению. Среди жертв - мужчины, женщины и дети из всех слоев общества и разных национальностей, это действительно печальный день для страны и мира", - говорится в заявлении.

ЕС выразил искренние соболезнования семьям и друзьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

"Такие акты насилия в этот Святой День являются актами насилия против всех верований и конфессий, а также против всех, кто ценит свободу и выбор вероисповедания", - отмечается в заявлении.

Напомним, в воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях и гостиницах, в результате которых погибли около 160 человек. Шесть взрывов прогремели утром, еще два произошли через несколько часов.

Шри-Ланку всколыхнул седьмой и восьмой взрывы: есть жертвы

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхев в связи со взрывами, которые привели к многочисленным жертвам, заявил, что правительство сделает всё необходимое, чтобы взять ситуацию под контроль.

По словам премьера, "правительство страны предпринимает необходимые меры для того, чтобы взять ситуацию под контроль". Кроме того, он призвал местных жителей воздержаться от распространения слухов и ложной информации о произошедшем.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что на острове Шри-Ланка в результате взрывов погибших украинцев нет, информация о пострадавших уточняется.

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ЕС, Шри-Ланка, Федерика Могерини, Взрывы на Шри-Ланке.
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