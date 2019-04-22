Серия терактов на Шри-Ланке: Количество погибших возросло до 262

Новости мира: Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке возросло до 262.

Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке возросло до 262 человек.

Об этом сообщает местный портал News 1st .

"Количество погибших в настоящее время 262", - говорится в сообщении.

Еще 452 человека получили ранения.

Ранее сообщалось о 215 погибших.

По меньшей мере восемь взрывов произошло 21 апреля в столице Шри-Ланки городе Коломбо и его пригородах. В частности, взрывы прогремели в трех центральных отелях Коломбо, а также в трех католических церквях.

Правительство Шри-Ланки объявило комендантский час. Также введены ограничения на пользование социальными сетями. В Коломбо отменены все пасхальные мессы.

Полиция Шри-Ланки задержала семерых подозреваемых в причастности к терактам.