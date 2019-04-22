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Взрывы на Шри-Ланке: Во время задержания подозреваемых погибли трое полицейских

Взрывы на Шри-Ланке: Во время задержания подозреваемых погибли трое полицейских
06:57 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Число подозреваемых в теракте на Шри-Ланке возросло до 13 человек, при задержании - есть погибшие.

На Шри-Ланке арестованы 13 человек, подозреваемых в причастности к серии взрывов, прогремевших в воскресенье утром во время пасхальных празднований. Власти уже назвали произошедшее терактом, за которым стоят религиозные экстремисты, но никто до сих пор ответственность на себя не взял, передает УНН со ссылкой на The New York Times и другие издания.

Имена задержанных не сообщаются. В ходе спецоперации по их поимке погибли трое полицейских.

Всего на острове прогремело восемь взрывов — в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Нападению подверглись католические церкви и фешенебельные гостиницы.

Жертвами терактов стали по меньшей мере 264 человека, среди них не менее 35 иностранцев, граждане 8 государств, в том числе Великобритании, Нидерландов, Португалии, Турции, Индии и Китая. Около 500 человек получили ранения, многие находятся в тяжёлом состоянии. Большинство погибших и пострадавших — местные жители, преимущественно христиане.

В стране введён комендантский час, который будет действовать с 6 вечера до 6 утра. Ограничен доступ к социальным сетям, что объясняется необходимостью предотвратить распространение ложной информации и слухов. В местном аэропорту усилены меры безопасности.

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Теракт, Шри-Ланка, Коломбо.
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