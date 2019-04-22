Серия терактов на Шри-Ланке: число погибших составило 290 человек

Новости мира: По последним данным полиции, в результате серии взрывов в церквях и отелях на Шри-Ланке погибли уже около 290 человек, еще 500 ранены.

В результате серии взрывов в Шри-Ланке погибло уже, по меньшей мере, 290 человек. Об этом сообщает ВВС.

"Количество погибших в Шри-Ланке в результате серии взрывов в церквях и роскошных отелях выросла до 290", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 500 человек получили ранения, а среди погибших - десятки иностранцев. По информации полиции, осуществлено 24 ареста, однако власти еще не установили, кто совершил эти нападения. Ранее сообщалось о 262 погибшие лица и 13 арестованных.

Как сообщалось, по меньшей мере восемь взрывов произошли 21 апреля в столице Шри-Ланки городе Коломбо и его пригородах. В частности, взрывы прогремели в трех центральных гостиницах Коломбо, а также в трех католических церквях. Правительство Шри-Ланки объявило комендантский час. Также введено ограничение на пользование социальными сетями. В Коломбо отменены все пасхальные мессы.