В Грузии произошли столкновения протестующих с полицией, есть раненые

Новости мира: В Грузии в Панкисском ущелье произошли столкновения между полицией и протестующими, выступающими против строительства ГЭС, пострадали 40 человек.

В Грузии более 40 человек пострадали в ходе столкновений в Панкисском ущелье между полицией и протестующими против строительства ГЭС. Об этом сообщил директор Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Автандил Талаквадзе, передает Новости-Грузия.

«В настоящее время наши экипажи обслуживают более 40 пациентов. Из них 20 – это правоохранители, которые помещены в реферальную больницу Телави, еще восемь – в клинику Камбарашвили. У них отмечаются поверхностные травмы, проводятся диагностические исследования», — сказал Талаквадзе в эфире Общественного телевидения.

По словам Талаквадзе, медицинская помощь потребовалась также некоторым журналистам. Обратились в больницу и некоторые участники протестной акции.

Около 300 жителей Панкисского ущелья сегодня утром собрались у села Биркиани на акцию против строительства малой ГЭС на реке Алазани. Люди опасаются, что строительство ГЭС отрицательно скажется на окружающей среде, и они будут вынуждены покинуть свои дома.

В течение дня ситуация накалялась несколько раз. Между участниками акции и полицией периодически происходили столкновения. Манифестанты кидали в силовиков палки и камни. В ответ полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули.

В ходе столкновений полиции с протестующими в Панкисском ущелье были повреждены более 10 автомобилей (гражданских и полицейских), три машины полностью сгорели. Кроме того, демонстранты подожгли экскаватор, принадлежащий компании, которая должна осуществлять строительные работы. После переговоров с участниками акции министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария отозвал спецназ и заявил, что строительство ГЭС начнется только в том случае, если будет получено согласие 90% населения.